700 Menschen bei 380-kV-Protest

Die geplante 380-kV-Freileitung bewegt die Bürger: Am Sonntagvormittag kamen an die 700 Menschen zum Protestmarsch und den Kundgebungen der Gemeinden Koppl und Eugendorf nach Guggenthal. Mit 2,5 Meter großen Ballonen wurden die Masten am und auf dem Nockstein dargestellt um ein Gefühl für die Dimonsionen zu bekommen.