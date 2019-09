Adi Jüstel: Eine Jazz-Legende mit großem Herz

Eigentlich bietet das Oval im Europark bereits im Sommer die Bühne für Adi Jüstel and Friends. Dass die Jamsession erst jetzt stattfand, hatte einen guten Grund. So feierte Salzburgs Jazz-Pionier doch am 8. September seinen 80er. Da ließen es sich die Gastgeber Margret Stronegger und Christoph Andexlinger nicht nehmen, ihm eine Torte, natürlich in Form eines Klaviers zu überreichen.