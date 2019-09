Müssen „Sozialfälle“ jetzt Geld zurückzahlen?

Verein verantwortlich

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr zeigt sich hier wieder einmal pragmatisch: „Jene Personen, welche Leistungen gutgläubig bezogen und konsumiert haben, sollten sich darauf verlassen können.“ Vielmehr stelle sich die Frage, in welcher Form die auszahlende Stelle, also der Verein B37, zur Verantwortung gezogen werden könne, so Mahr. Beziehungsweise inwieweit die Sozialabteilung von Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sei.