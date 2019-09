Österreichischer Politologe darf nicht in die USA

US-Botschaft: Kein formales Einreiseverbot

Schmidinger fügte hinzu, das ihn inzwischen die US-Botschaft in Wien angerufen und ihm mitgeteilt habe, dass es kein formales Einreiseverbot gegen ihn gebe und auch das Visum nicht für ungültig erklärt wurde. Das Verbot sei nicht vom State Department (Außenministerium) gekommen, sondern „ziemlich sicher vom Department for homeland security“, also vom Ministerium für Innere Sicherheit der USA. „Diese Buchvorstellungstour wurde also verunmöglicht“, resümierte Schmidinger. Die US-Botschaft in Wien kündigte am Freitag gegenüber krone.at auf Anfrage an, in der Causa Schmidinger demnächst eine Stellungnahme abzugeben.