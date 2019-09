Iranischer Öltanker lieferte doch Öl nach Syrien

Großbritannien warf dem Iran bereits am Mittwoch vor, sein Versprechen gebrochen zu haben. Der iranische Gesandte in London twitterte dazu, die Öl-Ladung sei auf hoher See an eine Privatfirma verkauft worden, womit kein Völkerrecht verletzt worden sei. Das war aber laut Informationen des US-Außenministeriums gelogen. Auf Nachfragen, ob es dafür Beweise gebe, ließ eine Ministeriums-Sprecherin wissen: „Ich würde das nicht sagen, wenn wir keine hätten.“