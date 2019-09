Pensionistin nach Steinwurf freigesprochen

Eine 72-jährige Pensionistin aus dem Pongau kam am Dienstag am Landesgericht Salzburg mit einem Freispurch davon. Sie soll laut Anklage im Mai einen ein Kilogramm schweren Stein auf den darunterliegenden Balkon fallen gelassen und damit versucht haben, eine Nachbarin am Körper schwer zu verletzen. Mangels Schuldnachweises wurde die Frau rechtskräftig freigesprochen.