Polen-Teamchef Brzeczek warnt vor Österreichern

Polens Fußball-Teamchef Jerzy Brzeczek ist am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Warschau auf ein schwieriges EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich eingestellt. „Österreich hat nach dem Fehlstart, den sie gehabt haben, einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht“, meinte der Ex-Spieler von FC Tirol, LASK, Sturm Graz und FC Kärnten am Sonntag in seiner Abschluss-Pressekonferenz.