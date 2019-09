47-Jähriger griff Polizistin tätlich an

Am Sonntag wurde eine Polizeistreife in den Bahnhofsbereich geschickt. Die Beamten sollten einen Streit zwischen einem 47-Jährigen und weiteren Personen klären. Der Krawallbruder soll eine Taxifahrt nicht bezahlt und eine Hotelangestellte mehrmals gestoßen haben. Als die Polizisten den Streit schlichten wollten, begann der Tatverdächtige die Beamten wüst zu beschimpfen. Einer Beamtin stieß der Mann gegen die Schulter. Die Polizisten nahmen den Anfreifer fest. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt.