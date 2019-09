Regionalwahlen in Russland als Stimmungstest

Putin wählte Unbekannten

Putin erklärte bei seiner Stimmabgabe in Moskau, für jemanden gestimmt zu haben, den er selbst nicht kennt. „Aber ich hoffe, er ist ein guter und ordentlicher Mensch“, sagte Putin am Wahlsonntag. In der russischen Hauptstadt waren 7,2 Millionen Bürger aufgerufen, die 45 Abgeordneten des Stadtparlaments zu wählen. Das Stadtparlament wird von der Kremlpartei Geeintes Russland dominiert. Offiziell tritt am Sonntag kein Politiker für diese Partei an.