Über 1000 Festnahmen bei Demonstration in Moskau

In Moskau sind am Samstag bei einer Demonstration gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei der Regionalwahl in sechs Wochen mehr als 1000 Demonstranten festgenommen worden. Rund um das Rathaus im Zentrum der russischen Hauptstadt gab es Tumulte, Polizisten führten massenhaft Menschen ab und zerrten sie in Polizeibusse. Den Behörden zufolge wurden bei der Kundgebung insgesamt rund 3500 Teilnehmer gezählt, von denen 1074 wegen „verschiedener Straftaten“ in Gewahrsam genommen wurden.