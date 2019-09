Wiener Tafel: Auftischen statt wegwerfen

Aus der Sozial- und Umweltlandschaft Österreichs ist die Wiener Tafel nicht mehr wegzudenken: Rund 20.000 Armutsbetroffene in 100 Sozialeinrichtungen werden mit den wertvollen Warenspenden unterstützt. Hundertausende Kilo an guten Lebensmitteln landen so nicht mehr am Müll, sondern auf dem Tisch! Ein ehemaliges kleines Lebensmittelgeschäft war der erste Vereinssitz mit Lagerraum, 2017 eröffnete man das TafelHaus, ein eigenes Lebensmittellager mit Kühlhaus am Großmarkt in Wien-Inzersdorf. Nur zwei Jahre nach Eröffnung platzt dieses jedoch aus allen Nähten.