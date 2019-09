Rekord? Klopp will „eigene Geschichte kreieren“

Das 3:0 am Samstag in Burnley fuhr der Champions-League-Sieger ohne größere Probleme ein. An zu wenig Reibung wird es bei Salzburgs Gruppengegner in der Königsklasse auch nicht scheitern. Hauptthema war danach die schlechte Laune von Torschütze Sadio Mane. Klopp bestätigte, dass der Ex-Salzburger nicht wegen seiner Auswechslung „sauer“ war, sondern weil ihn Sturmkollege Mohamed Salah bei einem Konter in der zweiten Hälfte übersehen hatte. „Er kann seine Gefühle nicht verbergen“, erklärte Klopp. „Wir haben darüber gesprochen, alles ist in Ordnung.“