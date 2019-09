Corinna Kuhnle nach 6. Platz weiter Gesamtführende

Sie hat in der Gesamtwertung vor dem letzten Bewerb 15 Punkte Vorsprung auf Funk. Beim Finale am kommenden Wochenende in Prag werden doppelte Punkte vergeben. Viktoria Wolffhardt und Nina Weratschnig hatten mit den Plätzen 15 (+9,14 Sek.) bzw. 30 (16,73) im Semifinale den Finaleinzug verpasst.