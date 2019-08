PSG gewinnt ohne Neymar - Aufregung um Spruchband

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat zum zweiten Mal in Folge gewonnen und sich damit vorläufig an die Tabellenspitze gesetzt. Die Hauptstädter siegten am Freitagabend beim FC Metz mit 2:0, der wechselwillige Superstar Neymar fehlte dabei wie schon in den Partien zuvor. Die Treffer erzielten Angel Di Maria (11./Elfmeter) und Eric-Maxim Choupo-Moting (43.). Die Highlights gibt‘s oben im Video!