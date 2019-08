EL-Auslosung: Hütter-Rückkehr nach London

Dessen Ex-Star Eden Hazard wurde am Rande der Auslosung als bester Spieler der vergangenen Europa-League-Saison gekürt. Der Belgier hatte mit zwei Endspiel-Toren maßgeblichen Anteil an Chelseas 4:1-Finalsieg über Arsenal. Der Nachfolger der „Blues“ wird am 27. Mai 2020 in Danzig gekürt.