SPD-Politiker rügt Satiriker Jan Böhmermann

„Demokratie braucht ein Mindestmaß an Würde“

Böhmermann lebe wie jeder Künstler von der Grenzüberschreitung. „Aber die große Kunst besteht darin, zu wissen, welche Grenzen man nicht überschreitet“, schrieb Dünow. Denn Demokratie brauche ein Mindestmaß an Würde. „All das müsste ein kluger Mensch wie Böhmermann wissen“, schrieb er weiter. In Klammer fügte er an: „P.S. Natürlich sind wir auch selbst schuld.“