CL-Spielplan: Salzburg startet mit einem Heimspiel

Salzburgs Spielplan in der Champions-League-Gruppe E:

1. Runde am 17. September, 21:00 Uhr: Salzburg - Genk

2. Runde am 2. Oktober, 21:00 Uhr: Liverpool - Salzburg

3. Runde am 23. Oktober, 21.00 Uhr: Salzburg - Napoli

4. Runde am 5. November, 21:00 Uhr: Napoli - Salzburg

5. Runde am 27. November, 21:00 Uhr: Genk - Salzburg

6. Runde am 10. Dezember, 18:55 Uhr: Salzburg - Liverpool