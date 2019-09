Hotel-Bett in der Stadt ab 13 Euro pro Nacht

Das „Wolfgang’s“ der deutschen Kette a&o in der Fanny-von-Lehnert-Straße, direkt an den Gleisen der Lokalbahn, ist seit wenigen Tagen buchbar. Eine Nacht in einem Mehrbett-Zimmer gibt es pro Person ab 13 Euro, ein Doppelzimmer ab 32 Euro. Am ersten Wochenende war das Haus laut Betreiber ausgebucht.