Feuerwehr rettet Kind aus brennender Wohnung

Das Feuer war gegen 10.30 Uhr ausgebrochen - zu dieser Zeit waren laut Feuerwehr die Vorbereitungen zum Landeswasserleistungsbewerb, der am Freitag in Apfelberg beginnt, gerade im vollen Gange. Als der Atemschutztrupp eintraf, soll die Wohnung in einem Mehrparteienhaus bereits in Vollbrand gestanden sein.