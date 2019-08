„Am leichtesten wird es für Grün mit Rot und Pink“

„Es wird verdammt schwer“

Der Bundessprecher erinnerte daran, dass die Grünen in der Vergangenheit letztlich immer um einige Prozentpunkte unter den Vorhersagen gelegen seien. 2013 habe man etwa 12,4 Prozent bei der Nationalratswahl geschafft, in den Umfragen sei man aber auf 15 oder 16 Prozent gekommen: „Ich will das ja nicht an die Wand malen, ganz im Gegenteil. Ich sage nur, es wird verdammt schwer.“ Bei der Plakatpräsentation vergangenen Freitag hatte Kogler von einem „sensationellen Comeback“, das er sich für die Wahl erwarte, gesprochen.