LASK-Vize Werner: „Der Lucky Punch war möglich“

Der LASK hat es nicht in die Gruppenphase der Champions-League geschafft. Die Linzer verloren am Mittwoch im Play-off-Rückspiel bei Club Brügge 1:2 (0:0) und scheiterten damit nach dem Heim-0:1 in der Vorwoche mit einem Gesamtscore von 1:3 am belgischen Vizemeister. Hier die Stimmen von Spieler, Trainer und Vorstand.