JKU-Forschung, die Aufsehen erregt

Dem Team rund um JKU-Forscher Wolfgang Schöfberger vom Institut für Organische Chemie gelang es, ein elektrochemisches Verfahren zu entwickeln, mit dem sich aus Kohlendioxid (CO2) Alkohol herstellen lässt. Dank eines neuen, auf Kobalt basierenden Katalysators lassen sich Methanol und Ethanol gewinnen. Klimaschädliche Abgase könnten so in nützliche Chemikalien umgewandelt werden. „Wir hoffen dazu auf Anfragen aus der Industrie“, so Chemiker Schöfberger - siehe auch Interview unten.