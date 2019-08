Abwurftank aus Salzburger Gletscherspalte geborgen

Bereits im Spätsommer 2018 entdeckte die Bergrettung im Pinzgau einen vorerst nicht identifizierbaren Metallkörper. Der Metallkörper am Obersulzbachkees in Neukirchen am Großvenediger lag ungefähr drei bis vier Meter tief in einer Gletscherspalte. Die Alpinpolizei schickte dem Entminungsdienst des Landesverteidigungsministeriums Bilder davon.