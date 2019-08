„Blitzschlag kann zum Herzstillstand führen“

Am Montag bekam ein Ehepaar im Pinzgau das Unwetter am eigenen Leib zu spüren. Der Landwirt (54) und seine Frau (41) waren in Saalbach auf einer Alm in 1430 Metern Seehöhe unterwegs, als neben ihnen der Blitz einschlug. Katharina Spora von der Flugrettung Martin brachte das Paar in Krankenhaus. „Sie hatten wirklich großes Glück“, sagt sie im Interview.