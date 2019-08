Landwirt und Ehefrau durch Blitzschlag verletzt

Am späten Montagabend haben dann heftige Gewitter in der Landehauptstadt, im Flachgau und im Tennengau mehrere Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume oder vollgelaufene Keller ausgelöst. Wie Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg sagte, habe das Blitzortungssystem ALDIS am Montag in ganz Österreich 22.164 Blitze erfasst, 7500 davon entluden sich von den Wolken bis zur Erde.