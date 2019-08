Wiesinger: „Damit wollen wir Brügge besiegen!“

Die Verletzung ist so gravierend, dass er sich gestern Mittag schwer tat, ein Autogramm zu geben. Trotzdem ist sie aber nicht so schlimm, dass sie ein Hindernis für den Einsatz heute im 15-Millionen-Spiel des LASK um den Aufstieg in die Champions League wäre. „Auch wenn Brügge verdammt heimstark ist, wir können es schaffen. Und wir wissen auch wie“, verriet Philipp Wiesinger, der gestern vorm Abflug nach Belgien am Airport Linz-Hörsching von einem LASK-Anhänger mit der Bitte um ein Autogramm ein edler Klub-Wimpel samt einem Stift entgegengehalten worden war.