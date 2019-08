„Glaube, Frau Hörbiger hat nicht alles verstanden“

Die Umfragen lassen kein gutes Ergebnis für den Wahlsonntag Ende September erahnen. Trotzdem übte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Montagabend für ihre „Aufholjagd“ in Zweckoptimismus. Sie werde, betonte Rendi-Wagner im ORF-„Sommergespräch“ mit Moderator Tobias Pötzelsberger, bis zuletzt „um jede Stimme kämpfen“. Neben der Ibiza-Affäre, den parteiinternen Turbulenzen und ihrem Programm für eine mögliche Regierungsbeteiligung ging Rendi-Wagner auch auf das Werbevideo von Schauspielerin Christiane Hörbiger für ÖVP-Chef Sebastian Kurz ein. Das abgelehnte Angebot zu einem privaten Treffen konnte sich die SPÖ-Chefin nur so erklären: „Ich glaube, sie hat nicht alles verstanden.“