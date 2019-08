Rücktritt! „Burgi“ spielt nicht mehr für ÖFB-Team

Aus und vorbei! Schalke-Legionär Guido Burgstaller hat seine Karriere im österreichischen Fußball-Nationalteam am Montag für beendet erklärt. Seine Entscheidung begründete der Stürmer in einer Aussendung mit Verweis auf seine Gesundheit und seine Familie. Teamchef Franco Foda bedauerte den Rücktritt. Der Kärntner hatte 2012 für die ÖFB-Auswahl debütiert, in 25 Spielen erzielte er zwei Treffer.