G7-Gipfel: USA & Japan einig über Handelsabkommen

Irans Außenminister überraschend in Biarritz eingetroffen

Am Sonntag kam es am Rande des G7-Gipfels zu einem weiteren diplomatischen Paukenschlag. Vor dem Hintergrund steigender internationaler Spannungen traf Irans Außenminister Dschawad Sarif überraschend in dem französischen Seebad ein. Sarif sei dort mit Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian zusammengekommen, teilte das französische Präsidialamt mit. Direkte Gespräche mit der US-Gipfeldelegation seien nicht geplant.