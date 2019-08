Unbekannter rammt Opfer (28) Messer in den Rücken

Der 28-Jährige war gegen 21.30 Uhr in der Nähe eines Cafés in Hernals unterwegs, als der Unbekannte ihm plötzlich von hinten ein Messer in den Oberkörper stach. Während der Täter die Flucht ergriff, lief das Opfer zu einem Passanten. Dieser alarmierte die Berufsrettung.