Bei dieser Salzburgerin hatte Räuber richtig Pech

Das Ringen hat in Wals schon Tradition: Bereits im April 2017 erkämpfte sich die damals 20 Jahre alte Magdalena Ragginger in der Juniorenklasse den Staatsmeistertitel. Seit frühester Kindheit hatte sich Ragginger in der Sportart engagiert, immerhin waren ihr Vater und ihr Großvater ebenso Ringer, auch ihr Bruder betrieb diese Sportart.