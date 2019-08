Kontrolle! Hinteregger musste zum Doping-Test

Der ÖFB-Teamspieler ließ sich am Sonntag laut eigenen Angaben „vom Doktor eine Nadel“ setzen und erhielt danach noch eine Tablette. Die NADA prüft den Sachverhalt nun, wie sie in einer Stellungnahme bekannt gab. Wie ein Eintracht-Sprecher am Dienstag erklärte, habe Hinteregger keinerlei Schmerzmittel eingenommen. Vielmehr habe er nach seinem Krampf ein Kohlenhydrat-Gel bekommen. Außerdem habe es sich bei der Nadel um eine Akupunkturnadel zur Behandlung des Wadenkrampfes gehandelt, hieß es.