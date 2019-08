Conchita überrascht Fans mit Liebes-Posting

In Liebesdingen hat sich Conchita Wurst alias Wurst alias Conchita alias Tom Neuwirth in der Vergangenheit ja stets in Schweigen gehüllt. Umso überraschender kam für seine Fans jetzt wohl jenes Foto, das der Musiker gerade in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Das zeigt den 29-Jährigen nämlich eng umschlungen mit Shane Gilberto Jenek, der einigen wohl besser als australische Drag Queen Courtney Act bekannt sein wird.