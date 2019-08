Dachgeschoßwohnung in Flammen: Großeinsatz in Wien

Großeinsatz der Feuerwehr und Rettung am Montagabend im Wiener Bezirk Simmering: In einer Dachgeschoßwohnung war ein Brand ausgebrochen, die Bewohner des Gebäudes wurden von den Helfern umgehend in Sicherheit gebracht. Acht Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, unter ihnen auch ein erst dreijähriger Bub.