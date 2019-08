Nach Wechsel zu Bayern: Rose watscht Youngster ab!

„Geht hier einfach nicht“

Der talentierte Kicker hatte sich den Unmut der Gladbacher Verantwortlichen zugezogen, nachdem er überraschenderweise eine Stammplatzgarantie gefordert hatte. Ansonsten drohte er seinen Wechsel an. „Er hat einige Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die er bei seinem neuen Arbeitgeber sicher nicht an den Tag legen wird. Und genau das ist der Punkt: So ein Verhalten geht bei uns hier einfach auch nicht“, erklärt Rose. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich mir die Dinge anschaue und dass ich auch immer jedem Spieler maximale Aufmerksamkeit und Möglichkeiten gebe.“