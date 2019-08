„Stuber“: Taxi-Gutscheine zum Kinostart gewinnen!

Haben Sie sich schon mal überlegt, wie es wäre, wenn Drax, die galaktische muskelbepackte Kampfmaschine der „Guardians of the Galaxy“, bei Ihnen ins Auto steigen würde? Nun, dann wissen Sie in etwa, wie sich Stu (Kumail Nanjiani) fühlt, als Vic (Dave Bautista), der schlechtgelaunteste Polizist von ganz Los Angeles, in seinen Wagen steigt. Auf der daraufhin entbrennenden Jagd nach einem skrupellosen Killer setzt Stu alles daran, seine Fünf-Sterne-Bewertung als Fahrer nicht zu verlieren. Gewinnen Sie mit krone.at zum Kinostart von „Stuber - 5 Sterne Undercover“ (ab 22.8. nur im Kino) Taxi-Gutscheine für Ihre nächste Fahrt in Wien.