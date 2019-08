Opfer berichten: „Es hat alles seriös gewirkt“

„Internet-Seite nicht mehr erreichbar“

„Es hat alles seriös gewirkt. Wir haben via E-Mail total nett kommuniziert und eine Anzahlung von 400 Euro geleistet. In ihren Nachrichten schrieb sie, dass sie und ihr Mann beruflich viel unterwegs seien“, so die Deutsche im „Krone“-Gespräch. „Zudem versprach sie uns einen Jet-Ski, den mein Sohn hätte nutzen können. Als wir kurz vor der Abfahrt Ende Juni die restlichen 350 Euro überwiesen, war die Internet-Seite mit dem Angebot für das Haus nicht mehr erreichbar“, erinnert sich die 50-Jährige.