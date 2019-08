Falsche Fürstin prellt jetzt Urlauber in Norwegen

In der norwegischen Zeitung „Stavanger Aftenblad“ wird berichtet, dass die vermeintliche Blaublut-Hochstaplerin Urlauber reinlegt. Sie vermietet via einer Homepage fremde Häuser und kassiert ab. „Wir haben ein Häuschen am Wasser auf der Insel Finnoy gemietet und 750 Euro bezahlt“, so die deutsche Andrea K. (50) zur „Krone“. Nach einer zehnstündigen Autofahrt aus Gelsenkirchen plus fünf Stunden auf der Autofähre der Schock: „Ein überraschter Hausbesitzer öffnete die Türe und sagte, er vermiete keine Zimmer“, so die 50-Jährige.