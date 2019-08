(K)eine Schnapsidee: Feinschliff für „Gösser“

Nach dem Umbau startet das Grazer Gösser Bräu heute in seinen x-ten Frühling. Die Baustelle lag am Dienstag noch in seinen letzten Zügen, ab Mittwoch, 14. August, pfeift wieder frischer Wind durch das Traditionsgemäuer. Seit 1902 wird hier Wirtshauskultur hochgehalten, seit 15 Jahren führt Robert Grossauer die Geschäfte: „Es war Zeit für neue Impulse!“