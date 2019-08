Superstar Salah und die blutige Nase dieses Buben

Der Vater des elfjährigen Louis, ein gewisser Joe Cooper, wandte sich per Twitter an die Weltöffentlichkeit, um zu posaunen, wie angetan er von Salah ist. Das kam so: Salah brauste vergangene Woche mit seinem Sportwagen an Louis und Bruder Isaac vorbei. Die Jungspunde, bekennende Liverpool-Fans, trauten ihren Augen kaum und rannten ihrem Idol hinterher. Louis war dabei offenbar so fokussiert auf den Kick-Star, dass er im vollen Lauf gegen eine Straßenlaterne donnerte. Er holte sich - buchstäblich - eine blutige Nase.