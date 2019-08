Traum-Schlenzer bei Titelfeier: Dann flippt er aus

„I schlenz‘ iam von der Grundlinie eine“, posaunt er vollmundig in Richtung erwartungsfroher Anhängerschaft auf der Tribüne und lenkt gleich ein: „Ich versuch‘s.“ Schier geschlaucht von der langen Saison und der intensiven Abschluss-Analyse auf der Meisterfeier wirkt Jürgen Wilflings Zunge nicht mehr 100-prozentig flink. Für ein Gustostückerl reicht‘s dennoch allemal. Bedächtig legt er den Ball auf, nimmt Anlauf, schnibbelt ihn barfuß per Innenrist an. Zwei Sekunden Totenstille auf der Anlage. Gebanntes Warten. Und dann: brechen die Dämme. Der Ball landet, wie von Zauberhand geleitet, im Netz. Torschütze Wilfing dreht jubelnd ab. Vergessen sind die Strapazen von der Meisterfeier, das Adrenalin übernimmt die Vorherrschaft im Körper. Riesenjubel.