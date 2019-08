Attacke in Straßenbahn: Zwei Haftbefehle erlassen

Nach der Attacke auf einen 22-Jährigen aus Hamburg in einer Straßenbahn in der deutschen Stadt Magdeburg hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen zwei junge Männer erlassen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen die 16 und 18 Jahre alten Deutschen werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Sprecher. Das 22-jährige Opfer befindet sich laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr.