Randalierer zur Rede gestellt - Lebensgefahr!

Am Samstagabend zerstörte eine Gruppe von Frauen und Männern in einer Straßenbahn im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld in der Nähe des Hauptbahnhofs das Inventar des Waggons. Der 22-Jährige forderte die Randalier auf, dies zu unterlassen und wurde umgehend brutalst attackiert. Erst in der Straßenbahn selbst, dann an einer Haltestelle wurde er getreten und geschlagen. Der Straßenbahnfahrer alarmierte die Polizei.