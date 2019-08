Woran es heutzutage in der Politik mangelt

Nun könnte man weitreichende, eventuell sogar bahnbrechende Einfälle im Zuge des beginnenden Wahlkampfs erwarten. Politiker, die wie Kennedy vor fast 60 Jahren, in einer mitreißenden Kampagne diesen Weg aufzeigen. Wie sagte Kennedy: „Nicht weil es leicht, sondern weil es schwer ist.“ Eine positive Botschaft, die ganz Europa begeistern und junge Leute auf dem gesamten Kontinent in ihrem Bemühen, diese Welt zu retten, unterstützen würde. Doch was passiert stattdessen: Greta Thunberg wird von Teilen der Politik und Medien denunziert und runtergemacht und wir werden im beginnenden Wahlkampf mit dümmlichen Ideen wie der Ö-Cloud, Bargeld in der Verfassung, Bundesligafußball im TV und den ach so bösen Flüchtlingen zugemüllt. Statt großen Ideen gibt es nur große Sprüche.