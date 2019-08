Schwerer Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Freitagnachmittag krachte es in Ried im Tiroler Oberinntal ordentlich: Vier Fahrzeuge waren in eine Karambolage verwickelt, die mehrere Verletzte forderte. Die Straße musste zudem für rund drei Stunden gesperrt werden, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei standen im Großeinsatz.