Trimmel bleibt Kapitän bei Aufsteiger Union Berlin

Zweifel an Trimmel und Friedrich gebe es nicht, betonte Fischer: „Beide haben einen guten Job gemacht. Deswegen gab es keine Veranlassung, etwas zu verändern.“ Die Berliner starten am Sonntag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal beim Viertligisten Germania Halberstadt in die neue Saison. Das erste Bundesliga-Spiel der Klubgeschichte bestreitet die Union am folgenden Sonntag (18. August) zu Hause gegen RB Leipzig.