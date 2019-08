Der traurige Grund, warum sie bei Mama wohnte

Tränen wegen Omas Demenzerkrankung

Für sie sei es als gelernte Krankenschwester daher auch selbstverständlich gewesen, sich um ihre Oma zu kümmern, so Cathy weiter. Monatelang habe sie diese gefüttert, ihr die Haare gekämmt und sie ins Bett gebracht. Die Situation sei nicht immer leicht gewesen, zeigte sich die „Playboy“-Beauty von einer ungewohnt nachdenklichen Seite. Unter Tränen gestand sie über den Krankheitsverlauf: „Es ist eben auch in den letzten Jahren so schnell schlimm geworden.“