Ausbau der RoLa: Anrainer fürchten Lärmterror

Forderung nach Lärmschutz wird laut

Weil Anrainer an der Bahn schlechter vor Lärm geschützt seien als jene an der Straße, wird nun ein adäquater Lärmschutz gefordert - „aber einer, der nicht auf überhöhten Schwellenwerten von vor 15 Jahren basiert“, warnten Monika Huber, Günther Dunkel, Peter Lercher, Bettina Beer und Julia Rauch als Sprecher der Bürgerinitiative Langkampfen. Am zielführendsten wären Einhausungen an besonders betroffenen Abschnitten. „Die Narrenfreiheit auf Bahn und Straße beenden“, forderte Fritz Gurgiser.