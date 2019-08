Fluch der Piraten: Neue Attraktion im Prater

Es ist so weit! Die Abenteuerbahn „Skull Rock - Fluch der Piraten“ wurde heute offiziell eröffnet und entführt Fahrgäste ab sofort in eine spektakuläre Piratenwelt voller mystischer Erlebnisse. An modernster Technologie und Special Effects wird hier nicht gespart, kombiniert mit liebevoll gestalteten Kulissen sind Ohs und Ahs garantiert. City4U hat eine Testfahrt gewagt: