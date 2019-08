Killer-Bakterien töten Frau nach Bad in der Ostsee

Nach einem schockierenden Fall in den USA, wo ein Mann nach der Infektion mit „fleischfressenden“ Bakterien während eines Bads im Meer innerhalb weniger Tage gestorben ist, gibt es nun in Deutschland ein erstes Todesopfer: Eine ältere Frau steckte sich in der Ostsee mit Vibrionen an - ihr Immunsystem verlor den Kampf gegen die potenziell tödlichen Bakterien. Durch den Klimawandel und die daraus resultierenden steigenden Temperaturen vermehren sich die Erreger rasant.